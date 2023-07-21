Will.i.am рассказал о сотрудничестве с Бритни Спирс над новым треком

Рэпер Will.i.am рассказал в интервью CBS Mornings, что его заряжают танцы Бритни Спирс в соцсетях - в этом музыкант видит настоящую любовь артистки к музыке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Музыка - это терапия для многих людей: тех, кто делает музыку и тех, кто ее слушает. Танцы же - то же самое. Когда у тебя есть связь с музыкой и ритмом, ты выражаешь себя через них, то это помогает тебе справиться с любыми переживаниями. Именно это я и вижу, когда она танцует. И я загораюсь от того, как сильно она любит музыку", - признался Will.i.am.

По словам музыканта, работать со Спирс - одно удовольствие. Они уже сотрудничали вместе в 2011 и 2012 году над песнями "Big Fat Bass" и "Scream & Shout".

"И я вижу тот же свет, ту же радость, ту же любовь и страсть", - добавил рэпер.

Он подчеркнул, что был давним другом, поклонником и сторонником Бритни Спирс. Поэтому и решил записать совместный фит с артисткой.