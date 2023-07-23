Релиз «Пилы 10» перенесли

Премьеру фильма "Пила 10" перенесли с 27 октября на 29 сентября. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом неизвестно, почему компания Lionsgate решила выпустить картину раньше, в то время как большинство студий переносят релизы своих картин с 2023 года на 2024-й.

Действие предстоящего хоррора происходит между событиями "Пилы 1" и "Пилы 2". Отчаявшийся Джон Крамер отправляется в Мексику, чтобы принять участие в экспериментальной медицинской процедуре и получить чудодейственное лекарство от рака. Однако вскоре Пила понимает, что эта история была мошенничеством. Поэтому он снова возвращается к своей работе серийного убийцы и мстит обманувшим его людям.

Режиссером ленты выступил Кевин Гротерт, который снял картины "Пила 6" и "Пила 3D", а также занимался монтажом первых пяти частей серии и "Пилы 8". Сценарий написали Джош Столберг и Пит Голдфингер. Актер Тобин Белл снова сыграет главного героя в предстоящем фильме. Также в каст вошли - Стивен Брэнд, Сюнневе Макоди Лунд, Майкл Бич, Рената Вака.

Вся франшиза "Пила" собрала в мировом прокате более одного миллиарда долларов.