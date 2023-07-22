Супермодель Карли Клосс раскрыла имя новорожденного сына

Американская супермодель и бывший "ангел" Victoria's Secret Карли Клосс опубликовала первое фото сына. Снимками новорожденного малыша она поделились в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во вторник, 11 июля, у пары родился второй ребенок. Спустя несколько дней фотографию новорожденного опубликовал муж супермодели Джошуа Кушнер в личном блоге и сообщил, когда сын появился на свет. Теперь новым снимком поделилась Карли Клосс и рассекретила - имя Элайджа Джуд. На фото она держала сына за ручку.

Супермодель рассекретила беременность 1 мая на ежегодном балу Института костюма Met Gala. 30-летняя Карли Клосс появилась на публике в платье Loewe, вдохновленном образом из первой коллекции Карла Лагерфельда для Chanel SS'1983. Оно плотно обтянуло фигуру бывшего "ангела" Victoria's Secret, подчеркнув округлившийся живот.

Карли Клосс замужем за бизнесменом Джошуа Кушнером - братом Джареда Кушнера, зятя бывшего президента США Дональда Трампа. Они поженились в 2018 году спустя шесть лет романа, а в 2021-м у них родился первенец Леви Джозеф.