Меган Фокс и Machine Gun Kelly планируют сыграть свадьбу

Актриса Меган Фокс, известная по роли в "Трансформерах", собирается выйти замуж за музыканта Machine Gun Kelly. Об этом сообщает US Magazine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Звезды преодолели все трудности в отношениях и теперь готовятся к свадьбе. В ближайшее время они хотят узаконить отношения. Однако официально пара не давала комментариев и не писала о решении в соцсетях.

"Они снова на правильном пути. Им помогла совместная терапия. Они начали доверять друг другу и снова заговорили о свадьбе", - сообщает инсайдер журналистам издания.

Несколько месяцев назад в СМИ активно обсуждали проблемы в отношениях пары. В 2022 году Меган Фокс и Колсон Бэйкер (настоящее имя Machine Gun Kelly. - Прим. "Газеты.Ru") объявили о помолвке, однако спустя год исполнителя заподозрили в измене с гитаристкой Софи Ллойд. По данным People, влюбленные проделали большую работу, чтобы сохранить отношения, и в итоге воссоединились.