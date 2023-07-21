Суд Испании начал новое расследование против Шакиры

20 июля суд Испании начал новое расследование против певицы Шакиры по подозрению в мошенничестве и неуплате налогов, сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Колумбийская звезда подозревается в попытке уйти от выплаты подоходного налога за 2018 год. Сама певица все обвинения отрицает. По одной из версий испанский суд возбудил новое дело на основании жалобы прокуратуры Барселоны по экономическим преступлениям, в которой утверждается, что Шакира обманула налоговую службу.

Новое следствие началось через 10 месяцев после того, как в ходе первого расследования Шакире предъявили обвинения по уклонению от уплаты налогов в размере $13,9 млн.

Юристы Шакиры пока отказываются комментировать ход дела, но представители звезды выпустили официальное заявление. В нем говорится, что певица всегда вела свои экономические дела в соответствии с законом и сотрудничала с лучшими налоговыми консультантами.