Нина Добрев усомнилась в необходимости делать перезапуск «Дневников вампира»

Актриса Нина Добрев выступила против ребута сериала "Дневники вампира". О своем отношении к потенциальному перезапуску проекта она высказалась в эфире радио-шоу The Jess Cagle Show, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам звезды, исполнившей в оригинальном сериале роль Елены Гилберт, думать о новой вариации шоу еще слишком рано. Она уточнила, что проект, который выходил на экраны с 2009 по 2017 год, пока не успел состариться.

При этом Добрев отметила, что была бы не против снова воссоединиться на экране со своими коллегами по оригинальному сериалу.

"Боже мой, я думаю, что еще слишком рано говорить о перезагрузке, потому что сериал закончился не так давно. Но я очень близка с Полом Уэсли и Кайлой Юэлл и Кэт Грэм. Этот список можно продолжить, потому что сериал был большой частью наших жизней на протяжении стольких лет. Так что трудно не поддерживать связь со всеми и не видеться с ними, когда есть возможность", - рассказала она.

"Дневники вампира" - хитовый мистический сериал конца нулевых. Действие шоу происходит в вымышленном городке Мистик-Фоллс. Основное внимание в шоу уделяется любовному треугольнику между героями Еленой Гилберт (Нина Добрев) и братьями-вампирами Стефаном (Пол Уэсли) и Дэймоном Сальваторе (Иэн Сомерхолдер). Всего проект просуществовал восемь сезонов.