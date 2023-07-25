Сэмюэл Л. Джексон объяснил, что помешало ему получить «Оскар»

Сэмюэл Л. Джексон заявил, что неудачный монтаж фильма "Время убивать" 1996 года помешал ему получить "Оскар". Об этом актер рассказал в интервью для Vulture, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению звезды, его работа в драме Джоэла Шумахера имела все шансы принести ему заветную золотую статуэтку в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Джексон посетовал, что итоговый монтаж фильма лишил его персонажа ряда важных сцен, в которых актер вложил много сил.

"Там были важные для понимания мотивации моего героя эпизоды, которые по итогу просто вырезали. Когда я посмотрел фильм, то подумал "какого черта?" Думаю, что если бы не эти монтажные решения, я бы мог получить "Оскар", - заявил Джексон.

"Время убивать" - судебная драма с Мэттью Макконахи и Сандрой Буллок в главных ролях. Сэмюэл Л. Джексон сыграл роль отца девочки, которую изнасиловала и едва не убила группа бандитов. Отчаявшись найти справедливость в зале суда, отец ребенка совершает самосуд. Теперь он сам оказывается на скамье подсудимых, а его адвокат, роль которого сыграл Макконахи, пытается спасти мужчину от смертной казни, обличая несовершенство судебной системы и процветающий в штате расизм.

За эту роль Джексон был номинирован на "Оскар", но проиграл звезде "Эда Вуда" Мартину Ландау.