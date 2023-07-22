Умерла дочь Чарли Чаплина Джозефина

Во Франции умерла актриса Джозефина Чаплин - дочь Чарли Чаплина, сообщает французское издание Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Близкие актрисы рассказали, что ее не стало еще 13 июля 2023 года в своем доме в Париже. Причины смерти не раскрываются. Джозефине было 74 года. Наследники Чаплин сообщили, что прощание с актрисой прошло в узком семейной кругу и без освещения в прессе.

Джозефина Чаплин родилась в четвертом браке актера и режиссера Чарли Чаплина на американской актрисе Уне О'Нил. Ее старшей сестрой была Джеральдина Чаплин - также актриса.

Фильмография Джозефины насчитывает более 20 проектов, но наибольшую известность ей принесли роли в картинах "Кентерберийские рассказы" и "Красные ночи".