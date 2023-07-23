Джонни Депп продает созданные во время суда с Херд автопортреты

Актер Джонни Депп решил продать свои автопортреты, работу над которыми начал еще до суда с бывшей супругой Эмбер Херд. Об этом передает Day.Az со ссылкой на The Collector.

Звезда описал время, когда она начал свою карьеру художника-портретиста "немного темным и запутанным". Картины Деппа сделаны в нескольких техниках, в том числе с помощью шелкографии - сложного трафаретного метода.

Стоимость одного полотна составляет 2600 долларов. Каждое из них актер согласился подписать, а также передать десять процентов выручки от продажи в благотворительный фонд Mental Health America.

Депп охарактеризовал свою серию автопортретов "пятью годами безумия", что отсылает к периодам до суда к иску от бывшей жены Херд.

"Думаю, это самое личное, что когда-либо он делал", - признался директор картинной галереи Castle Fine Arts Иан Уэзерби-Блайт.