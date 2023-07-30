Кристофер Нолан рассказал про кастинг Джоша Хартнетта на роль Бэтмена

Режиссер Кристофер Нолан рассекретил попытку актера Джоша Хартнетта пройти кастинг на роль Бэтмена в трилогии о Темном рыцаре, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Британский постановщик заявил, что Хартнетт пытался заполучить роль Брюса Уэйна, но его кандидатуру никто не воспринимал всерьез.

"У нас были разговоры о его возможном участии в проекте, но дальше разговоров дело не зашло", - признался Нолан.

Режиссер также рассказал, что Хартнетту понравился еще один проект Нолана, в котором он хотел принять участие.

"Я встречался с Джошем, и, насколько я помню, он был молодым актером, работа которого меня очень интересовала. В то время он читал сценарий моего брата для фильма "Престиж" и был больше заинтересован в том, чтобы сняться в нем. Но с этим тоже не сложилось", - подытожил он.