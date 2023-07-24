60-летнего Джонни Деппа нашли без сознания в номере гостиницы и экстренно госпитализировали

Голливудского актера Джонни Деппа экстренно госпитализировали в больницу во время концертного тура с группой Hollywood Vampires.

Как сообщает венгерское издание Blikk, за считанные часы до начала концерта в Будапеште 18 июля коллектив отменил свое выступление из-за плохого самочувствия Деппа, передает Day.Az со ссылкой на TSN. По словам инсайдеров, актера нашли в номере гостиницы в бессознательном состоянии и экстренно госпитализировали в местную больницу.

Менеджер артиста в своем комментарии не стал открывать подробности, а лишь сказал о том, что Деппу стало плохо. Однако, как рассказал журналистам один из музыкантов, причиной такого состояния актера стало злоупотребление алкоголем.

"Все было готово, сцена была установлена, бекстейдж-команда была готова к вечеринке. Мне даже в голову не приходило, что может возникнуть проблема, тем более, что участники группы закончили саундчек, который был запланирован на вторую половину дня. Все, что мы слышали, это то, что Депп был очень возбужден или не вышел из-за того, что я не мог даже выйти из него. более серьезной, чем просто передозировка в рок-звезде", - рассказал инсайдер.

К счастью, врачам удалось быстро привести 60-летнего Деппа в сознание. Уже через несколько дней актер вышел на сцену во время концерта Hollywood Vampires в Польше. Коллектив принес свои извинения перед поклонниками, которые не смогли попасть на концерт в Венгрии.