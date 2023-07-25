Джордж Мартин приостановил работу с HBO из-за забастовки сценаристов

Писатель и автор популярного цикла книг "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин на своем сайте сообщил, что с 1 июня приостановил контракт с HBO в знак солидарности с забастовкой Гильдии сценаристов США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Никто не может точно сказать, что будет дальше, но у меня есть плохое предчувствие, что эта забастовка будет долгой и горькой. Возможно, она станет такой же тяжелой, как печально известная забастовка 1985 года, хотя я надеюсь, что это не так", - написал Мартин.

Он рассказал, что на прошлой неделе встретился с коллегами, вместе с которыми работает над театральной постановкой "Железный трон". Мартин напомнил, что забастовка ограничивает в основном телевидение и кино, в то время как театр протесты практически никак не затронули. Вместе с этим писатель рассказал и о работе над новой книгой из франшизы "Игры престолов".

"Конечно, я работаю над "Ветрами зимы". Почти каждый день. Пишу, переписываю, редактирую, пишу еще. Постоянный прогресс. Не так быстро, как мне хотелось бы, и уж точно не так быстро, как хотелось бы вам, но тем не менее прогресс есть", - резюмировал Мартин.