Нейросеть сгенерировала продолжение «Игры престолов» Джорджа Мартина

Нейросеть сгенерировала продолжение серии книг "Песнь льда и пламени" писателя Джорджа Мартина, сообщает портал IGN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Воспользоваться помощью искусственного интеллекта решил программист Лиам Суэйн. Для начала Суэйн предложил чат-боту ChatGPT сделать только набросок текста. Затем он попросил расширить его до полноценной главы с описанием всех деталей. А после этого повторил процедуру 45 раз.

В результате ИИ "написал" две книги: "Ветра зимы" и "Грезы о весне". Подводя итог проделанной работы, программист отметил, что результаты работы чат-бота оказались лучше, чем он предполагал. Так, нейросеть сумела "придумать" интересный поворот с Джоном Коннингтоном, который неожиданно оказался предателем и выступил против Дейенерис.

В остальном же Суэйн отметил, что искусственный интеллект не сумел приблизиться к уровню литературного мастерства "отца" серии Джорджа Мартина.