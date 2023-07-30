Возлюбленная Джейсона Стетхэма опубликовала редкие фото с детьми в Португалии

Британская модель, бывший "ангел" Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала редкие фотографии из путешествия по Португалии. Снимками она поделилась в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Возлюбленная Джейсона Стетхэма выложила совместные фото с детьми на берегу океана. Семья успела покататься на лошадях, поиграть в песке, устроить фотосессию в купальниках на море и покататься на джипах.

Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом, который старше нее на 20 лет. Они познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella и почти сразу начали встречаться. В январе 2016 года актер и модель объявили о помолвке. В июне 2017-го у пары родился сын Джек Оскар, а в феврале 2022-го на свет появилась их дочь Изабелла Джеймс.

В июне модель Victoria's Secret стала новым амбассадором бренда Tiffany&Co. В социальных сетях уже появилась рекламная кампания коллекции высокого ювелирного искусства Blue Book 2023 с ее участием.