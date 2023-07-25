Netflix опубликовал трейлер последних серий «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Стриминг Netflix опубликовал на своем YouTube-канале трейлер заключительных серий третьего сезона сериала "Ведьмак".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в ролике главному герою Геральту говорят, что он должен выбрать сторону в предстоящей битве. На экране также появляются новые опасные монстры, которые доставляют немало хлопот Цири. Судя по трейлеру, в конце сезона Геральт сразится с Вильгефорцем.

29 июня вышли первые пять серий проекта - каждая из них длится около часа. 27 июля будут доступны остальные пять эпизодов.

В четвертом сезоне Генри Кавилла в роли Геральта заменит актер Лиам Хемсворт. Генри Кавилл принял решение уйти из сериала из-за расхождений сюжета экранизации "Ведьмака" с книгами Анджея Сапковского. Однако в декабре 2022 года появилась информация, что артиста решили уволить из сериала из-за токсичного отношения к женщинам.