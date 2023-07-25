Жена Джастина Бибера снялась в кожаных перчатках для обложки Vogue

Модель и предпринимательница Хейли Бибер стала лицом нового выпуска журнала Vogue. Соответствующие снимки появились в социальных сетях издания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

26-летняя жена Джастина Бибера снялась для обложки Vogue Japan. Фотографом съемки выступил Ричард Барбридж. Перед камерой модель позировала в жемчужном топе, коричневых кожаных перчатки и с широким браслетом-манжетом. Образ дополнили длинные золотые серьги. Хейли Бибер сделали макияж с подводкой на нижних веках и "мокрую" укладку.

В комментариях к посту поклонники восхитились образом модели. "Ты - совершенство", "Идеальная фигура", "Выглядишь невероятно", "Хейли - красотка! Очень горячие фотки", "Муза и икона стиля", "Невероятно сексуальная", "Невозможно прекрасна", "Шикарна", - написали пользователи соцсетей.

Модель и предпринимательница Хейли Бибер - дочь актера Стивена Болдуина и графического дизайнера Кенни Болдуин. В 2018 году модель вышла замуж за канадского певца Джастина Бибера. Знаменитость часто сталкивается с хейтом из-за брака с артистом. Многие поклонники Селены Гомес, бывшей девушки Джастина Бибера, считают, что Хейли не подходит музыканту. При этом сами Селена и Хейли не враждуют. Более того, они часто призывают своих поклонников к миру.