Снуп Догг отменил ближайшие концерты

Рэпер Снуп Догг отменил свои ближайшие концерты в знак солидарности с голливудскими забастовками, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Концерты на площадке Hollywood Bowl были приурочены к 30-летию дебютного студийного альбома артиста 1993 года "Doggystyle", спродюсированного Dr. Dre.

Изначально запланированные выступления были перенесены с июня 2023 года на 20 и 21 октября. Но теперь они официально отменены. Снуп Догг обратился с объяснением к своим поклонникам в Instagram.

"Мы с сожалением сообщаем, что из-за продолжающейся забастовки и неуверенности в том, когда она закончится, нами принято решение отменить все шоу на Hollywood Bowl. Мы по-прежнему солидарны со всеми нашими братьями и сестрами в WGA и SAG-AFTRA в это трудное время. И по-прежнему надеемся, что в скором времени будет достигнуто соглашение и мы все сможем вернуться к работе", - написал музыкант.