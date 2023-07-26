Актриса Наоми Уоттс показала 16-летнего сына от звезды «Сумерек»

Голливудская актриса Наоми Уоттс показала старшего сына от звезды "Сумерек" Лива Шрайбера. Она опубликовала в соцсетях фото с Сашей Питтом в день его рождения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С 16-летием, мой дорогой мальчик. Не могу поверить, как быстро это произошло?! Горжусь тем молодым человеком, которым ты стал, с удивительной силой духа, фантастическим чувством юмора и доброй, отзывчивой душой. Так повезло, что я могу быть твоей мамой. Спасибо, что иногда позволяешь мне держать тебя за руку. С днем рождения", - написала артистка.

Фолловеры знаменитости отметили сходство подростка с матерью: "О боже, это же вылитая ты", "Как же он похож на мать", "Повезло ему с генами, красавец", "Копия Наоми", "Вау, какой высокий красавец", "Мамин сын", "Как он повзрослел и стал еще больше на тебя похож".

Голливудские актеры Наоми Уоттс и Лив Шрайбер расстались в 2016 году после 11 лет отношений. Артисты рассказывали, что смогли остаться друзьями, поэтому периодически встречаются и проводят время вместе с детьми. У экс-супругов двое сыновей: помимо Саши Питта они воспитывают 14-летнего Сэмюэла Кая.