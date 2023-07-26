Виктория Бекхэм появилась на публике в самых огромных резиновых сапогах

Бывшая солистка группы Spice Girls, дизайнер Виктория Бекхэм вышла на публику в ботинках из коллаборации MSCHF и Crocs. Снимками она поделилась в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

У Виктории Бекхэм, одной из первых появилась первая пара заветных огромных сапог. Желтые модели она советует сочетать с черной майкой-алкоголичкой и юбкой длины миди. Игру контрастов она также подчеркнула с помощью золотых браслетов и часов. В таком образе она пришла на одну из светских вечеринок.

В начале июня MSCHF скооперировались с Crocs и презентовали новую желтую модель Big Yellow Boot. Спустя два месяца они опубликовали первый рекламный ролик с участием Пэрис Хилтон. Запуск новой коллекции ботинок на сайте и в приложении запланирован на 9 августа в 14:00.

Новые модели имеют ту же форму, что и Big Red Boots от MSCHF, но Crocs использовал элементы своего Classic Clog в верхней части. По всей носочной части расположены перфорированные отверстия. Логотип Crocs находится внутри черных значков, соединяющих пятку с основанием.