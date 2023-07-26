https://news.day.az/showbiz/1584481.html Скончалась известная ирландская певица
Скончалась известная ирландская певица
Умерла ирландская певица Шухада Садакат, более известная как Шинейд О'Коннор.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету The Irish Times.
Известная исполнительница скончалась в возрасте 56 лет. Причина смерти не раскрывается.
О'Коннор прославилась во всем мире в 1990 году благодаря кавер-версии песни Nothing Compares 2 U, написанной американским певцом Принсом. В 2018 году артистка сменила свое имя на Шухада Садакат. Тогда она приняла ислам, который называла "светом ее жизни".
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