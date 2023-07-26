Скончалась известная ирландская певица

Умерла ирландская певица Шухада Садакат, более известная как Шинейд О'Коннор.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету The Irish Times.

Известная исполнительница скончалась в возрасте 56 лет. Причина смерти не раскрывается.

О'Коннор прославилась во всем мире в 1990 году благодаря кавер-версии песни Nothing Compares 2 U, написанной американским певцом Принсом. В 2018 году артистка сменила свое имя на Шухада Садакат. Тогда она приняла ислам, который называла "светом ее жизни".