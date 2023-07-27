Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» смутила фанатов фигурой

Турецкая актриса Ханде Эрчел поделилась новыми снимками и смутила поклонников внешним видом. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

29-летняя звезда сериала "Постучись в мою дверь" опубликовала серию снимков, на которых она предстала в черном комплекте, состоящем из топа с глубоким декольте и коротких шорт, и продемонстрировала фигуру с кубиками пресса и подтянутую грудь. Свой образ знаменитость дополнила многочисленными украшениями в виде браслетов, серег, пирсинга и ожерелья.

Фанаты, в свою очередь, раскритиковали фигуру актрисы под публикацией, посчитав ее чересчур худой. "Я очень люблю тебя, но, пожалуйста, ешь побольше. Ты словно заболела", "Слишком похудела", "Она стала скелетом", - возмутились подписчики.