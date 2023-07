Бритни Спирс убрала из своих мемуаров «неприятные» детали о матери и сестре

Американская певица Бритни Спирс убрала из своих мемуаров неприятные детали, которые были посвящены ее матери Линн и сестре Джейми Линн Спирс. Об этом сообщает DailyMail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам источников, долгое время исполнительница была обижена на близких из-за того, как они с ней обращались, пока она находилась под опекой своего отца, длившейся 13 лет. Когда артистка начала работу над своей книгой, она продолжала злится на мать и сестру, из-за чего выставила родственников с негативной стороны.

Позже Спирс удалось "отпустить все это" и она приняла решение удалить самые резкие отрывки из своих мемуаров, чтобы сохранить хорошие взаимоотношения с родственницами. "Линн или Джейми Линн не просили Бритни удалить некоторые неприятные вещи, которые она написала о них. Это был ее собственный выбор", - поделился инсайдер.

Бритни Спирс решила выпустить мемуары "Женщина во мне" (The Woman In Me) после прекращения над ней опеки, длившейся более 13 лет. В издательстве книгу охарактеризовали как "смелую и удивительно трогательную историю о свободе, славе, материнстве, выживании, вере и надежде".