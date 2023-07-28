Дженнифер Лопес в день своего 54-летия станцевала на столе в ресторане

Американская певица Дженнифер Лопес недавно отметила день рождения. Звезде исполнилось 54 года. По этому случаю Джей Ло устроила громкую вечеринку, на которую позвала друзей и родственников.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, судя по фотографиям, которыми именинница поделилась в Instagram, празднование проходило где-то в теплых краях.

Самых близких Лопес собрала в одном из заведений с панорамным видом. В определенный момент поздравить исполнительницу подошли музыканты, и здесь Дженнифер не удержалась и вылезла на стол. Артистка порадовала присутствующих своими зажигательными танцами прямо на столе.

"Настроение дня рождения... весь месяц! Всегда хорошее настроение, если Лола приходит поиграть. Вскоре будет юбилейный выпуск", - так подписала фото Джей Ло.

В свою очередь, поклонники отметили, что Джей Ло выглядит непревзойденно и порадовались ее жизненной энергии:

- Ты с годами, как и вино, становишься только лучше

- Какая же ты зажигалка

- Такая подтянутая и горячая даже в этом возрасте. Ты настоящая королева