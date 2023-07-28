Рита Ора в образе «королевы сцены» снялась для обложки Tatler

Британская певица и актриса Рита Ора стала лицом нового выпуска журнала Tatler. Соответствующие снимки появились в социальных сетях издания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Перед камерой певица позировала в атласном алом платье с глубоким декольте. Стилисты выбрали для Риты Оры образ "королевы сцены" с ретро-укладкой и украшениями с бриллиантами. В интервью изданию она рассказала о любви к загородной жизни, дружбе с Кейт Мосс и отношениях с мужем, режиссером Тайкой Вайтити.

"Кейт для меня как член семьи. Она просто самый внимательный, заботливый человек и очень мудрый. Она одна из самых умных и деловых женщин, которых я встречала", - рассказала Ора.

В мае Рита Ора и ее супруг Тайка Вайтити снялись для обложки австралийского Vogue. 32-летняя британская поп-звезда позировала в длинном платье с блестками, а для ее 47-летного супруга подобрали синие джинсы и белую футболку. В интервью пара рассказала, что секрет их успешного брака заключается в том, чтобы находить время друг для друга.

Тайка Вайтити также признался, что чувствует себя "расслабленным и непринужденным", когда находится рядом с Ритой Орой. Исполнительница добавила, что ее муж был "самым большим вдохновителем" ее нового альбома You & I.