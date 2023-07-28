Премию «Эмми» перенесли из-за забастовок актеров США

75-ю церемонию вручения телевизионной премии "Эмми" перенесли из-за забастовок Гильдии киноактеров США. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мероприятие должно было состояться 18 сентября, однако пока новая дата церемонии не называется.

"Как и вся индустрия, мы надеемся, что в текущих переговорах гильдии справедливое и своевременное решение будет найдено для всех сторон. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией вместе с нашими партнерами из Fox и сообщим, если появится новая информация", - говорится в заявлении организаторов премии.

Отмечается, что "Эмми" перенесли впервые с 2001 года. Тогда организаторы приняли решение объявить новую дату церемонии вручения наград из-за событий 11 сентября и начала военных действий в Афганистане.

13 июля Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки, которую называют крупнейшей в истории организации. Члены Гильдии потребовали повышения заработной платы, отчисления от показов на стриминговых сервисах и введения ограничений на использование искусственного интеллекта в кино и на телевидении.

Позже кинокомпания Warner Bros. допустила вероятность переноса премьеры сиквелов "Дюны" и "Аквамена" из-за масштабной забастовки.