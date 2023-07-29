Американский актер Арнольд Шварценеггер получит награду "За мужество" от музея Холокоста. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что актер в социальных сетях неоднократно выступал против антисемитизма. "Арнольд, публично высказавшись, воплотил в себе суть нашего музея - вдохновлять человечество правдой", - отметил генеральный директор учреждения Бет Кин.

Церемония награждения состоится 6 ноября в Лос-Анжелесе.