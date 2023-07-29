https://news.day.az/showbiz/1585098.html Арнольд Шварценеггер получит награду «За мужество»
Арнольд Шварценеггер получит награду «За мужество»
Американский актер Арнольд Шварценеггер получит награду "За мужество" от музея Холокоста. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что актер в социальных сетях неоднократно выступал против антисемитизма. "Арнольд, публично высказавшись, воплотил в себе суть нашего музея - вдохновлять человечество правдой", - отметил генеральный директор учреждения Бет Кин.
Церемония награждения состоится 6 ноября в Лос-Анжелесе.
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