Модель Белла Хадид рассказала о жизни без алкоголя

Американская модель палестино-голландского происхождения Белла Хадид рассказала, что почти десять месяцев не употребляет алкоголь. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram, пишет People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

26-летняя супермодель отметила, что ее жизнь без алкоголя наполнена любовью к себе. "Я так горжусь каждым, кто говорит о своей трезвости, и каждым, кто имеет смелость открыть свой разум этому сухому июлю", - подписала снимок с безалкогольным напитком Белла Хадид.

Издание отмечает, что модель признавалась, что любила выпивать, но сознательно отказалась от спиртного, чтобы снизить тревожность и улучшить сон.

Dry July - в буквальном переводе "сухой июль" - это ежегодная акция, суть которой в отказе от алкоголя на месяц. Участники акции вносят небольшой взнос, все собранные деньги идут в фонды по борьбе с раком.