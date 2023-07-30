Стала известна дата премьеры нового «Венома» с Томом Харди

Стала известна дата премьеры третьей части супергеройского блокбастера "Веном" с Томом Харди, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Картина выйдет в мировой прокат чуть меньше, чем через год - 12 июля 2024 года. Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что вместе с Харди в проекте также снимется звезда "Теда Лассо" Джуно Темпл.

Для Темпл участие в третьем "Веноме" не станет дебютной ролью в супергеройском кино. В 2012-м она сыграла роль подруги Женщины-кошки в финальной части франшизы Кристофера Нолана про Брюса Уэйна "Темный рыцарь: Возрождение легенды".

Том Харди также выступил в качестве продюсера фильма, а режиссером "Веном 3" станет сценаристка "Пятидесяти оттенков серого" Келли Марсел. Для нее эта картина станет режиссерским дебютом.