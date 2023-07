Дрейк спровоцировал слухи, что купил самое дорогое кольцо в истории хип-хопа

Рэпер Дрейк спровоцировал слухи о том, что именно он стал таинственным покупателем кольца Тупака Шакура, который недавно продали на аукционе. Музыкант опубликовал в Instagram снимок с украшением.

Как отмечает The Daily Mail, кольцо из золота с бриллиантами и рубинами было продано в 20-х числах июля на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за один миллион долларов - тем самым украшение стало самым дорогим в истории хип-хопа. Личность покупателя тогда не сообщалась, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кольцо было сделано за несколько дней до смерти Шакура, его создавали несколько месяцев. При его создании рэпер вдохновлялся политическим манифестом Никколо Макиавелл "Государь", пока находился еще в тюрьме по обвинению в сексуальном насилии. На кольце выгравирована надпись: "Pac & Dada 1996", - это отсылка к помолвке с Кидадой Джонс.

Продать кольцо на аукционе решила крестная мать музыканта, а само мероприятие было посвящено 50-летию хип-хопа, которое отмечается в августе этого года.

Тупак Шакур был застрелен в сентябре 1996 года. Творчество музыканта пользовалось успехом после его смерти. Было продано более 75 млн копий его проектов - "All Eyez on Me" и сборника "Greatest Hits". Рэпер получил бриллиантовые сертификаты от RIAA. Также большая часть его жизни стала частью образовательного процесса учебных заведений США.