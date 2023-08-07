Шэрон Стоун рассказала о самой безумной выходке фанатов

Актриса Шэрон Стоун вспомнила, как после выхода в кинотеатрах фильма "Основной инстинкт" поклонники не переставали привлекать ее внимание. В первый же день фанаты начали подкарауливать на дороге, пока светофор горел красным. Слова Стоун передает The Daily Mail, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В пятницу, когда вышел этот фильм, я была практически никем. А во вторник - уже выезжала из торгового центра на своем маленьком BMW, остановилась на светофоре и люди облепили мою машину", - призналась актриса.

Стоун добавила, что в тот момент не знала, куда деться от поклонников - выехать актриса не могла, так как люди забирались на капот ее машины. По словам звезды, поклонники даже становились настойчивее, поэтому ей пришлось умолять их не "отрывать бампер" и задние стекла ее машины.

Эротический триллер "Основной инстинкт" вышел в 1992 году с Майклом Дугласом и Шэрон Стоун в главных ролях. По сюжету импульсивный детектив Ник Каррэн расследует убийство рок-звезды, параллельно вступая в романтическую связь с главной подозреваемой - писательницей Кэтрин. Режиссером фильмы выступил Пол Верховен.