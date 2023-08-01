Звезда фильма «Барби» стала лицом нового аромата Burberry
Бренд Burberry пригласил звезду фильма "Барби" Эмму Маки прорекламировать новый аромат. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Burberry выпустил первый аромат Goddess в многоразовом флаконе. Для рекламы нового аромата снялась актриса Эмма Маки, известная по ролям в сериале "Половое воспитание" и фильме "Барби". Она позировала в объективе фотографа Марио Сорренти.
Аромат вышел в продажу в понедельник, 31 июля, и будет продаваться по цене в $130.
"Уникальный гурманский аромат, в основе которого ваниль, дополненная лавандой. Ваниль собирается вручную, затем бобы в течение пяти-семи недель сушатся на солнце, после чего хранятся в деревянных ящиках для созревания и укрепления своего сладкого аромата", - сказано на сайте Burberry.
Эмма Маки сыграла в фильме "Барби" Греты Гервиг роль Барби. Сюжет картины рассказывает о том, как Барби изгнали из Барбилэнда, и теперь ей придется отправиться в мир реальных людей в поисках новой жизни.
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