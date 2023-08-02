Рэперша Карди Би могла сама попросить зрителей облить ее водой. Об этом сообщает Telegram-канал "ВПШ", передает Day.Az.

Судя по опубликованному с концерта видео, исполнительница сама подбегала к поклонникам, которые выливали на нее свои напитки. Однако она бросила микрофон в того, кто случайно попал ей в лицо.

"Я просила облить свою попу, а не лицо", - заявила рэперша.

При этом в комментариях подчеркнули, что инцидент с микрофоном мог произойти до того, как Карди Би бросила микрофон в фанатку.

По данному факту полиция США заявила о начале расследования случая физической агрессии. В соответствии с заявлением правоохранительных органов, инцидент произошел 29 июля 2023 года в Лас-Вегасе. Пострадавшей является девушка.

Вскоре рэп-исполнительница снова швырнула микрофон на очередном концерте в Лас-Вегасе, но уже в диджея. Многие предполагают, что рэперше не понравилось то, что ей забыли включить фонограмму, поэтому пришлось читать самостоятельно.