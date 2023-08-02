Тарантино захотел снять Брюса Уиллиса в своем последнем фильме

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино хочет предложить роль в своем последнем фильме "Кинокритик" актеру Брюсу Уиллису, у которого диагностировали лобно-височную деменцию. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Express.

По словам источника издания, кинематографист хочет предложить Уиллису камео в картине. При этом уточняется, что Тарантино готов принять отказ, если семья актера примет такое решение из-за состояния здоровья Уиллиса.