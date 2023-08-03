Гвинет Пэлтроу предложила пожить в своем доме

Американская актриса Гвинет Пэлтроу предложила пожить в гостевом доме в своем поместье в калифорнийском Монтесито. Знаменитость собирается выставить объявление об аренде на Airbnb. Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Актриса записала видео, на котором провела экскурсию по дому и прилегающей территории. В распоряжении жильцов будет просторный дом в светлых тонах. Среди развлечений Пэлтроу предложили посетить дегустацию в винной комнате, а также отдохнуть около бассейна. Стоимость проживания осталась неизвестна.

"Одиночество - часть человеческой жизни, но за последние несколько лет растущая изоляция и отсутствие какой-либо общности сделали нашу жизнь более раздробленной. У Airbnb возникла блестящая идея сделать что-то, чтобы мир стал менее одиноким, поэтому я приглашаю вас переночевать в моем гостевом доме в Монтесито", - написала актриса.