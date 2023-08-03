Роберт Дауни-младший раздарит свои автомобили

Актер Роберт Дауни-младший заявил в Instagram, что раздаст шесть автомобилей из собственной коллекции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Машины раздадут в рамках проекта RDJ Dream Cars Sweepstakes. В розыгрыше, который продлится до 16 июля 2024 года, могут участвовать граждане США, Канады и Великобритании. Спонсором указан благотворительный фонд Эдварда Чарльза.

Чтобы поучаствовать в розыгрыше, человек может отправить письмо с именем и контактными данными на почтовый ящик проекта.

На сайте представлены машины Дауни-младшего марки Chevrolet Corvette, Buick Riviera, Mercedes-Benz 280SE, Chevrolet K10 Pickup, VW Bus и Chevrolet El Camino. Каждая из них переделана в свою более экологичную версию, чтобы оказывать меньшее негативное воздействие на окружающую среду.

"Вы можете стать одним из шести победителей, который получит одну из этих красавиц. Мы переделали машины, чтобы вести вас к экологически чистому будущему. Воспользуйтесь своим шансом выиграть один из автомобилей мечты RDJ и познакомиться с будущим автомобильных технологий", - говорится на сайте проекта.