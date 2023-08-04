Гитара Курта Кобейна уйдет с молотка

Электрогитару лидера группы Nirvana Курта Кобейна продадут на аукционе Kruse GWS Auction "Артефакты Голливуда и музыки".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает Reuters.

Торги состоятся онлайн 26 августа. Отмечается, что всего на продажу выставлены более 350 лотов. За музыкальный инструмент планируют выручить около 200 тысяч долларов. Также с молотка уйдут рисунки, фотографии и плавательные очки Кобейна.

Кроме того, на продажу выставлены драгоценности, сделанные специально для американского певца Элвиса Пресли, и платья голливудской актрисы Мэрилин Монро.

В мае сообщалось, что принадлежавшая Курту Кобейну черная гитара Fender Stratocaster, покрытая царапинами и потертостями, ушла с молотка на аукционе Julien's Auctions в американском штате Калифорния за 596 тысяч долларов. Цена продажи лота почти в десять раз превысила начальную цену.