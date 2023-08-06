Чешская киностудия уволила сотрудников из-за забастовки актеров в США

Чешская киностудия Prague Studios уволила 1,7 тыс. сотрудников из-за забастовки Гильдии киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA). Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил глава студии Томаш Крейчи, которого цитирует Чешское радио.

"Это цепная реакция, которая, к сожалению, случилась. <...> Особенно для всех членов нашей съемочной группы, в которую до забастовки входило около 1700 человек", - рассказал Крейчи.

Он отметил, что теперь "должен был уволить 1,7 тыс. отличных сотрудников". Крейчи напомнил, что до начала акции на студии снималось продолжение американского научно-фантастического сериала "Основание".

Забастовка повлияла не только на Prague Studios, число потерявших работу членов съемочного персонала достаточно велико, продюсеры просто прекратили снимать в Чехии.

В начале августа звезды Джордж и Амаль Клуни, Дуэйн Джонсон и Мерил Стрип пожертвовали больше $1 миллиона в Фонд экстренной финансовой помощи SAG-AFTRA Foundation. 13 июля американский профсоюз объявил забастовку, так как ему не удалось договориться с продюсерами об условиях нового трехлетнего контракта