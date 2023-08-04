Сестра Селин Дион рассказала о состоянии здоровья певицы

Канадская певица Селин Дион, которой пришлось отменить турне из-за диагноза мышечной скованности, сейчас находится дома под присмотром сестры Линды. Подробности о состоянии здоровья исполнительницы рассказала еще одна сестра певицы Клодетт Дион в интервью журналу Le Journal de Montreal, пишет SheMazing, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам родственницы, 55-летняя Дион сейчас находится в своем доме в Лас-Вегасе. К ней переехала сестра Линда с сыновьями, которые помогают певице бороться с болезнью. "Я искренне думаю, что в основном ей сейчас нужен отдых. Она всегда делает все возможное, старается быть лучшей из лучших в своей области", - рассказала Клодетт.

Сестра знаменитости отметила, что Дион усердно работает и тщательно выполняет все наставления врачей, однако эффективного лечения такого заболевания пока нет. "Мы не можем найти лекарство, которое работает, но важно сохранять надежду", - сказала Клодетт. Она добавила, что верит в выздоровление сестры и ее возвращение на сцену, поскольку исполнительское мастерство и дисциплина присущи ей с рождения.

Синдром мышечной скованности, которым страдает певица, - это неизлечимое и чрезвычайно редкое неврологическое заболевание. Оно вызывает ригидность мышц, спазмы, падения и воздействует на голосовые связки.