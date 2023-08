Вещи Фредди Меркьюри выставят на продажу на аукционе Sotheby's. Сначала организаторы проведут выставку предметов легендарного лидера группы Queen.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, среди уникальных экземпляров представлены рукописи песен и произведения искусства из лондонского дома Меркьюри Гарден Лодж.

Коллекция долго находилась под присмотром близкой подруги музыканта Мэри Остин. Главным лотом аукциона станет черный рояль Yamaha. Легендарный инструмент оценили в $2,5-3,8 млн. Меркьюри сочинил на фортепиано "Богемскую рапсодию", ставшую культовой песней всех времен. Среди других предметов - рукопись сингла We Are The Champions. Распродажу вещей певца проведут на шести аукционах. В общем организаторы планируют выручить с продажи от $9,5 млн до $13,5 млн.