Сборы «Барби» превысили миллиард долларов

Фильм "Барби" режиссера Греты Гервиг собрал более миллиарда долларов в мировом прокате. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По официальным оценкам Warner Bros., за три недели после премьеры блокбастер собрал 1,03 миллиарда долларов. Отмечается, что это делает Гервиг первой женщиной-режиссером, снявшим фильм на миллиард долларов.