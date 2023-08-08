Умер известный американский режиссер

Американский режиссер Уильям Фридкин скончался в Лос-Анджелесе. Как передает Day.Az, об этом сообщило издание Hollywood Reporter со ссылкой на вдову знаменитости Шерри Лансинг.

Как уточнила жена режиссера, он умер в возрасте 87 лет. "Уильям Фридкин, режиссер-обладатель премии "Оскар" умер в понедельник", - говорится в публикации.

Фридкин был двукратным лауреатом премии "Золотой глобус". Зрители знают его как создателя таких фильмов, как "Французский связной" (1971), который принес ему "Оскар" за лучшую режиссуру, "Бумажная луна" (1973), "Загнанный" (2003), "12 разгневанных мужчин" (1997) и других.