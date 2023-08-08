Натали Портман разводится с мужем

Актриса Натали Портман готовится к разводу с мужем Бенжаменом Мильпье после 11 лет брака, пишет Hollywood life, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Зарубежные СМИ сообщили, что 42-летняя актриса и постановщик танцев находятся в серьезных разногласиях. После того как раскрылся роман мужа на стороне, они пытались исправить ситуацию, но так и не смогли вернуть гармонию в свои отношения. Ни одна из сторон не сделала официального заявления.

Натали Портман всегда старалась сохранять свою личную жизнь в тайне от общественности, поэтому не планирует комментировать происходящее. Поклонники актрисы выразили ей свою поддержку, увидев фотографии папарацци, на которых она вытирала слезы в парке во время прогулки с детьми и супругом.

Позже Натали появилась на публичном мероприятии, Открытом чемпионате Франции, в хорошем настроении. Источники сообщали, что пара пыталась наладить отношения после измены, и роман мужа был недолгим. Бенжамен осознал свою ошибку и делает все возможное, чтобы вернуть Натали и сохранить семью. Портман скрывает подробности развода.