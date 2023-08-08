Эмма Стоун кардинально сменила имидж

Парикмахер актрисы Эммы Стоун Мара Роззак опубликовала в Instagram снимок звезды с обновленным цветом волос, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стоун перекрасилась из каштанового цвета волос в блонд.

"Отстригли крутой летний боб", - написала в социальной сети Роззак.

В интервью изданию People парикмахер более подробно рассказала о том, как она подстригла актрису.

"Стрижка была выполнена под небольшим углом. Передние волосы были немного длиннее остальных, чтобы создать легкий объем", - сказала Роззак. Для мытья и укладки головы Мара Роззак использовала средства своего бренда RŌZ.

Новый фильм "Бедные-несчастные" со Стоун в главной роли должен был выйти 8 сентября, но был перенесен на конец 2023 года из-за забастовки актеров, сообщает Deadline.

При этом мировая премьера картины на предстоящем 80-м Венецианском кинофестивале остается в силе. Лента греческого режиссера Йоргоса Лантимоса поборется за главный приз в рамках основной программы смотра.

"Бедные-несчастные" расскажут историю девушки (Эмма Стоун), которая возвращается к жизни с помощью талантливого ученого (Марк Руффало). Однако ей пересадили мозг нерожденного ребенка.