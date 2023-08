Бейонсе потратила $100 тысяч, чтобы метро работало после ее концерта

Бейонсе заплатила $100 тысяч за то, чтобы работа метро в Вашингтоне была продлена на час. Об этом пишет ABC7, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Концерт певицы в Вашингтоне был отложен почти на два часа из-за непогоды. Чтобы зрители шоу смогли добраться на метро до дома, исполнительница заплатила за дополнительный час работы метрополитена. Этот пункт был прописан в ее гастрольном райдере.

Почти 100 станций метро были открыты на выход, а вход работал на бульваре Морган, где находится стадион FedExField.

Концерт прошел в рамках Renaissance - девятого тура Бейонсе, он завершится 1 октября.

В феврале 2023 года Бейонсе стала рекордсменкой по числу "Грэмми". Исполнительница победила сразу в четырех номинациях: "Лучший танцевальный/электронный альбом" ("Renaissance"), "Лучшая песня в стиле R&B" ("Cuff It"), "Лучшая танцевальная запись" ("Break My Soul") и "Лучшее традиционное R&B-исполнение" ("Plastic Off The Sofa"). Она стала обладательницей наибольшего числа "Грэмми" в истории - в ее коллекции 32 статуэтки, что на одну больше, чем у предыдущего рекордсмена, дирижера Георга Шолти.