Супруга Уилла Смита достигла успеха в борьбе с алопецией

Супруге актера Уилла Смита, американской актрисе Джаде Пинкетт-Смит, удалось достичь успеха в борьбе с алопецией - заболеванием, ведущим к выпадению волос, которым она страдала на протяжении нескольких лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом пишет издание People.

51-летняя Пинкетт-Смит показала в социальных сетях свежее селфи, на котором видны отросшие на несколько сантиметров волосы. "Здесь волосы ведут себя так, как будто собираются вернуться. Все еще есть проблемные места, но мы посмотрим", - говорится в посте.

Супруга актера Уилла Смита впервые рассказала о своей борьбе с облысением в 2018 году. Она неоднократно заявляла, что смирилась с потерей волос.