Участник дуэта HammAli & Navai стал диджеем и сменил сценический псевдоним

Популярный российский исполнитель азербайджанского происхождения, участник дуэта HammAli & Navai - HammAli (Александр Алиев) стал диджеем и взял себе новый сценический псевдоним. Об этом, как сообщает Day.Az, исполнитель сообщил на своей странице в социальной сети.

В качестве диджея музыкант будет выступать под новым сценическим псевдонимом YAROKI.

Напомним, что HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров) - творческий тандем, ставший настоящим событием 2018 года в России и на ее официальных интернет-площадках, благодаря сочетанию танцевальной музыки и пронзительной рэп-лирики.