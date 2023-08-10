Платье легендарной Одри Хепберн выставлено на торги

Розовое платье бренда Givenchy, которое носила британская актриса Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани", продадут на аукционе Julien's Auctions, передает Day.Az со ссылкой на австралийское издание Harper's Bazaar.

Известно, что наряд из шелковой органзы, украшенный вручную гипюровой кружевной аппликацией с пайетками и бисером, уйдет с молотка в конце текущего года. При этом предполагаемая цена за предмет гардероба составит 300 тысяч долларов.

Платье было создано основателем дома моды Givenchy, дизайнером Юбером де Живанши. Отмечается, что на торги будут также выставлены костюмы актрис Греты Гарбо, Энн Бакстер, Джуди Гарланд, Элизабет Тейлор, Вивьен Ли и других.