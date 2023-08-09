Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид ответила на слухи о наркозависимости. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На размещенных кадрах 26-летняя манекенщица предстала, гуляя по газону с собакой. При этом она надела майку, которая обнажала забинтованную в районе локтя руку. Известно, что ранее девушка несколько месяцев не появлялась на публике из-за болезни.

В то же время в подписи к видео Хадид опровергла информацию о том, что страдает зависимостью от запрещенных веществ. "Нет, я не была в реабилитационном центре и я не употребляю наркотики, поэтому можем на этом закончить", - заявила знаменитость.