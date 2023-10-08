Бывший дом Бена Аффлека и Дженнифер Лопес продадут в США

Дом, который в прошлом арендовали актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес, выставили на продажу. Стоимость бывшего жилья пары оценивается в 85 миллионов долларов, сообщает Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Объект располагается в калифорнийском городе Беверли-Хиллз. Аффлек и Лопес снимали недвижимость в мае 2023 года. До этого дом принадлежал актеру Дэнни Де Вито и его супруге Рее Перлман, которые приобрели его в 2015-м за 61 миллион долларов.

Площадь жилья составляет около 2,9 тысячи квадратных метров. Внутри 12 спален, игровая комната, бар с бильярдным столом и винный погреб. Помимо основного здания, на участке есть большой бассейн и отдельный коттедж. Особняк был построен в 1930 году, однако не сохранил свой изначальный вид после масштабной перестройки.