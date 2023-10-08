https://news.day.az/showbiz/1603383.html Тейлор Свифт заподозрили в съемках в «Дэдпуле 3»
Тейлор Свифт заподозрили в съемках в «Дэдпуле 3»
Американскую певицу Тейлор Свифт заподозрили в участии в съемках фильма "Дэдпул 3" от Marvel Studios. Об этом пишет портал "Канобу", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что слухи о возможном участии артистки в картине появились еще в августе, однако они усилились после того, как режиссер Шон Леви опубликовал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) фото, на котором он стоит в компании актеров фильма и певицы.
По данным источников, Свифт может исполнить роль мутанта по имени Ослепительная. Официального подтверждения этой информации не было.
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